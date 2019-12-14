الأسرة الملكية البريطانية: إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي

أعلنت الأسرة الملكية البريطانية، اليوم السبت، أنها تبحث عن إدارة جديدة لفريق التواصل الرقمي على شبكة الإنترنت.



وبرغم أن الملكة إليزابيث الثانية، بلغت الثالثة والتسعين من العمر، إلا أن حضورها ما يزال قويا.



وتهتم الملكة بوسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وخلافه، برغم مواعيدها الكثيرة في أرجاء البلاد، ولقائها أمس مثلا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.



وأطلق القصر الملكي، اليوم السبت، إعلانا رفعه على شبكة الوظائف الإلكترونية "لينكد إن" بهذا الخصوص جاء فيه: "نسعى إلى عدم التوقف مطلقا ونسعى إلى إيجاد طرق جديدة للعمل على تواجد الملكة على مستوى الرأي العام وعلى المستوى العالمي".



وجاء في الإعلان تنبيه مهم للغاية: على المتقدمين أن يعرفوا جيدا كيف يمكن تحاشي مخاطر الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي.



يبلغ راتب المختار للوظيفة حوالي 60 ألف يورو في العام، مع الغداء مجانا.