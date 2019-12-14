زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا، اليوم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومترا عن شمال غربى جزيرة لايوي.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.