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عالم

شرطة هولندا تعتقل نشطاء دفاعًا عن المناخ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:04 م
جريدة الدستور
وكالات
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اعتقلت الشرطة الهولندية، اليوم، عشرات النشطاء من أجل المناخ في مطار سخيبول في أمستردام خلال تظاهرة هدفت إلى الضغط على المطار الدولي لتبني خطة لخفض انبعاث الغازات التي تتسبب بالاحتباس الحراري.

واقتادت الشرطة من داخل المطار المزدحم 100 متظاهر على الأقل رفعوا لافتات ورددوا هتافات، بحسب ما أظهرت لقطات تليفزيونية.

وربط متظاهر نفسه في عمود أثناء التظاهرة غير المرخص لها في مركز للتسوق يؤدي لصالات الوصول والمغادرة في المطار.

وراقب أكثر من 20 شرطيًا المحتجين قبل توقيفهم واقتيادهم الى حافلة للشرطة متوقفة في الخارج وسط هتافات وتصفيق محتجين آخرين.

وأظهرت محطة "ايه تي 5" الإخبارية أن المتظاهرين نظموا تظاهرة أخرى خارج المطار، ولكن مسموح بها هذه المرة، وتحت أعين عناصر الشرطة، ولوّح المتظاهرون بلافتات كتب عليها "افرضوا ضرائب على الطائرات واركبوا القطارات" و"قلصوا الطيران".

وقال نشطاء من منظمة "جرينبيس" التي نظّمت التظاهرة، للمحتجين، سخيبول أحد أكبر المطارات في أوروبا ومع ذلك لا يزالون يريدون توسيعه، هذا ليس طبيعيا، أن النشطاء يعتزمون تنظيم احتجاج يستمر 24 ساعة في المطار.

وقبل الاحتجاج، أعلنت جرينبيس أنها تريد إجبار سلطات المطارات على اتخاذ تدابير عاجلة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حركة الطيران، ويشمل ذلك خفض عدد الرحلات الجوية وإلغاء الرحلات الجوية القصيرة المسافة لصالح استخدام القطارات ووقف خطة مقررة لتوسيع مطار في ليلستاد القريبة لاستيعاب مزيد من رحلات العطل.

وأكّد المتحدث باسم مطار سخيبول هانز فان كاستل، أنّ أيّ  رحلات لم تتعطل حتى الآن بسبب الاحتجاج،
وأفاد وكالة فرانس برس: أن المطار، الذي شهد مرور 71 مليون مسافر عبر العام الماضي، أعد بالفعل خطة مناخية.

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