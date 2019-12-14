الأمن اللبناني يغلق الطرق المؤدية للبرلمان

أغلقت قوات الأمن اللبناني، اليوم، الطرق المؤدية إلى البرلمان وسط بيروت، حسبما أفادت قناة العربية السعودية.



وأفادت القناة في خبر عاجل، عن بدء موجة جديدة من القنابل المسيلة للدموع وسط بيروت، ضد المتظاهرين، ما جعل طواقم الإسعاف تقوم بنقل مصابين وسط بيروت جراء حالات اختناق.



واندلعت مواجهات بين الأمن اللبناني وموالين لميليشيات حزب الله وحركة أمل، حاولوا اقتحام ساحات الاحتجاج في وسط العاصمة بيروت.



وأحرق مناصرو حركة أمل وحزب الله الإطارات المطاطية وألقوا بها نحو القوى الأمنية التي انتشرت عند جميع المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت.



وبعد إصابات كبيرة في صفوفهم جراء رشقهم بالحجارة والمفرقعات، استخدمت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين المناصرين لحزب الله وحركة أمل.