مطارا شرم الشيخ والقاهرة يواصلان استقبال وفود منتدى شباب العالم

واصلت مطارا القاهرة وشرم الشيخ الدولي استقبال ضيوف مصر المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تحت رعاية وزارة الطيران المدني وبرئاسة الفريق يونس المصري وزير الطيران.



وتواصل شركات الوزارة وهيئاتها التابعة حتى اليوم استقبال الوفود المشاركة في جلسات منتدى شباب العالم 2019 الذي تنطلق فعالياته، اليوم، في مدينة شرم الشيخ.



وجرى تخصيص مجموعات عمل إضافية في مطاري القاهرة وشرم الشيخ من مختلف التخصصات بشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات ومصر للطيران، تضم العمليات الجوية والركب الطائر والمحطة والمبيعات والحجز المركزي والعلاقات العامة والخدمات الأرضية والصيانة والأمن لتقديم كل التسهيلات لضيوف المنتدى.



كما تشارك مصر للطيران الناقل الوطني لمصر وعضو تحالف ستار العالمي بدور الناقل الرسمي لمنتدى شباب العالم، وأصدرت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلة في قطاع الكرنك للسياحة 7500 تذكرة طيران، حتى الآن، للمشاركين في منتدى شباب العالم، بمعدل 5200 تذكرة طيران داخلية، و2300 تذكرة طيران دولية للسفر على متن 120 رحلة داخلية من القاهرة إلى شرم الشيخ في الذهاب والعودة خلال فترة المنتدى.