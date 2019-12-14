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مصر

هاني بيتر: السياحة المصرية تتجاوز تداعيات السنوات العجاف

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:56 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، إن السياحة المصرية بدأت تتجاوز تداعيات السنوات العجاف التى مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأرقام التى حققتها الحركة السياحية الوافدة لمصر يؤكد حالة الرواج والانتعاش التى يمر بها القطاع حاليًا نتيجة للاستقرار الذى يسود البلاد والدعم الحكومى وكذا السياسات الناجحة التى يسير عليها القطاع خلال العام الحالى، وأيضا الإشادات العالمية التى حظيت بها السياحة المصرية خلال الشهور الأخيرة.

أضاف بيتر، فى تصريحات صحفية، أن السياحة الوافدة لمصر تسترد عافيتها حاليًا بصورة أفضل، ما كانت عليه إلا أن هناك عددا من المعوقات التى تواجه صناع هذه المهنة، ويمكن حلها بمساندة الجهات الحكومية المعنية لتعود السياحة إلى مرحلة النمو والازدهار..مشيرا إلى أن أهم هذه المعوقات والتحديات تتمثل فى الرسوم والضرائب التى يتم فرضها بصفة فجائية دون إعلام أو مناقشة المسئولين بالقطاع، بالإضافة لضرورة تجديد أسطول النقل السياحى ليكون جاهزا لاستقبال الحركة السياحية المتزايدة خلال العام المقبل وأيضا عودة العمالة المدربة التى هجرت القطاع بسبب حالة الانحسار التى عانى منها القطاع طوال السنوات الـ8 الماضية.

أوضح أن كل المؤشرات تشير إلى أن حجوزات الكريسماس سترفع نسب إشغالات الفنادق بغالبية المدن السياحية المصرية إلى أعلى مستوى، وستصل فى معظمها الى ما يقرب من 100%. حيث إن هناك إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب على قضاء تلك الإجازات بمصر.

أشار إلى أن الموسم الشتوى الحالى يشهد طلبا متزايدا من معظم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن عودة السياحة الإنجليزية إلى شرم الشيخ خلال الشهر الجارى ستسهم فى إنعاش الحركة الوافدة إلى مدينة السلام وعودة الروح مجددا لها..لافتا إلى قراراستئناف السياحة رحلات الطيران الإنجليزية لشرم الشيخ، ليست له علاقة بعودة السياحة الروسية إلى مصر. فكل دولة سيدة قرارها وتتخذ ما هو فى صالحها. مؤكدا أن قرار عودة السياحة الإنجليزية لمصر من جديد سيفتح الباب على مصراعيه لعودة السياحة الأوروبية بكامل قوتها إلى مصر من جديد.

ولفت إلى أن الأرقام التى حققتها السياحة خلال العام المالى الماضى، تعكس حالة الاستقرار والانتعاش الحقيقية التى يمر بها قطاع السياحة المصرى فى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن المدن السياحية المصرية تشهد حاليا حالة رواج كبيرة من المتوقع أن تتزايد خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع اقتراب احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية. مؤكدا  ضرورة الاهتمام بجودة المنتج السياحى والخدمات المقدمة للسائحين من خلال تكثيف برنامج تدريب العاملين بقطاع السياحة.

أكد عضو غرفة شركات السياحة أنه يجب تبنى عدة مقترحات لتنشيط حركة السياحة المصرية في ظل الاستقرار الأمني الذى يسود البلاد، حيث إن إيرادات السياحة فى مصر قفزت بأكثر من 28% لتسجل حوالى 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2018- 2019 المنتهية 30 يونيو الماضى مقابل 9.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2017 – 2018 وبذلك يعتبر أفضل أداء في تاريخ السياحة المصرية من حيث النمو، داعيا إلى وضع خطط سريعة لاستمرار النمو في القطاع السياحي المصري.

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