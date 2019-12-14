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لى يونج: التكنولوجيا ليست العامل الوحيد لخلق فرص العمل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:55 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن أكثر من نصف سكان العالم تحت سن الثلاثين والسواد الأعظم يعيشون في دول نامية وتبني أفكارهم أمر حتمي وضروري، متابعًا أن رؤية الأمم المتحدة لشباب 2030، تدعو إلى انخراط الشباب ومساهمتهم كالتزام كامل.

وأضاف خلال كلمته في المنتدى الثالث لشباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول: "نحن كمنظمة الأمم نتطلع إلى تنمية مستدامة وشاملة، وذلك من خلال تفعيل العمود الرابع المتعلق بشمول التنمية والعمود المتعلق بالاستدامة بحيث يتحقق ذلك ويتجسد في الواقع".

واستطرد: "إن استراتيجيتنا للشباب تعكس هذا الأمر من خلال نهج متكامل يحاول هذا إدماج الشباب في كل أولويات الاستراتيجية لرفع قدراتنا والعمل على تنمية الشباب وزيادة معدلات التشغيل، ومن واقع تجربتنا نعلم أن الشباب حين يسهمون في المجتمع ويتم إدماجهم تكون العملة الاقتصادية والصناعية أكثر استدامة.

وأكد أن نسب البطالة ارتفعت بشكل مطرد من 9.3 إلى أكثر 10% وهذه النسب تدفعها تقلبات سوق العمل بالإضافة إلى بعض إجراءات التقشف، ومن ثم من الواجب أن يكون هناك نهج اقتصادي يخلق مزيدًا من فرص العلم وتطوير المناهج على نحو يخدم سوق العمل، لافتًا إلى أن خلق بيئة مواتية يتمكن فيها الشباب من العيش يتطلب الابتكار وأن يكون هناك تطلعات طموحة.

وأوضح أن التكنولوجيا ليست العامل الوحيد في خلق فرص العمل وإنما هناك التغير الديموغرافي والعلاقات بين سوق العمل وتحركات السياسية بالإضافة للأنشطة الصناعية ويمكن أن يدعم الشباب على مستوى الأصعدة ومن ثم فقطاع التصنيع يعتبر من المحركات الرئيسية التي يمكن أن تسخر التقدم التكنولوجي بحيث يتمكن الشباب من وريادة الأعمال.

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