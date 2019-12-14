متظاهرو لبنان يفرون من وسط بيروت بعد إطلاق غاز مسيل للدموع

فر المتظاهرون اللبنانيون ومراسلون القنوات الإعلامية من قنابل الغاز المسيلة للدموع وسط بيروت، التي استخدمتها قوات الأمن مساء السبت، حسبما أفادت قناة العربية السعودية.



وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية) إن هناك حالة من الكر والفر بين الأمن ومحتجين حاولوا اقتحام ساحة النجمة وسط بيروت.



وكشف الصليب الأحمر اللبناني، قيام 4 من طواقم تابعة له بالعمل على إسعاف المصابين وسط بيروت.



وشهد وسط العاصمة اللبنانية بيروت انتشار أمني كثيف لوحدات الجيش اللبناني والأمن، بعد مواجهات بين محتجين وشرطة مجلس النواب.