طرق جديدة للديكور في 2020

مع اقتراب حلول العام الجديد 2020، يخطط الكثيرون لإدخال تعديلات جذرية على حياتهم، ويشمل ذلك تجديد ديكور المنزل.



وفيما يلي مجموعة من الاتجاهات الجديدة للديكور في العام الجديد، التي ستحل محل الاتجاهات التي سادت على مدى عقد من الزمن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:



الرخام بدلًا من الجرانيت

تقول ناديا مكوان هيل، خبيرة التصميم من شركة واي فير: "بينما كان الجرانيت خيارًا قويًا للمطابخ على مدار العقد الماضي، ونحن ننتقل إلى عام 2020، بدأت الأذواق تتطور، حيث بات الرخام هو المفضل الآن لأنه أخف وزنًا وأكثر إشراقًا.



الأخضر الناعم بديلًا للوردي

كان اللون الوردي هو باستيل العقد الماضي، حيث جلب التوهج والإشراق إلى عالم التصميم والموضة على حد سواء، ولكن في عام 2020، سيحل الأخضر الناعم الجديد مكانه للخزائن، مع ازدياد الاتجاه إلى ألوان أكثر تفاؤلًا واتجاهات أكثر دفئًا للديكور.



استبدال ساعات الحائط الضخمة

حثت المصممة الداخلية كاثرين بولي المتسوقين على تبديل ساعة الحائط الضخمة بهم بشيء أصغر، لمنحهم مزيدًا من المساحة، لإضافة لوحات أو مرايا تزين الجدران.



الابتعاد عن مطابقة الأثاث

سادت مفاهيم الديكور التي تعتمد على تطابق الأثاث من حيث التصاميم والألوان بشكل كبير خلال العقد الماضي، لكن ناديا تقول إن عام 2020 سيكون بداية لاتجاه جديد، يقل فيه التركيز على التطابق، ويبحث فيه العملاء عن التنوع بشكل أكبر، لإضفاء مزيد من الحيوية على تصاميم الديكور الداخلي.



مطابخ الفريم هاوس

تقول ماجي غريفين مؤسسة ماجي غريفين ديزاين "بعد أن استمتعت بنمط تصميم الفريم هاوس المحايد لمطبخي في الماضي، إلا أنني الآن على استعداد لإضافة المزيد من الألوان والانماط والملحقات المثيرة للتصميم".