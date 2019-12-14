السيسي يستقبل القادة المشاركين في "منتدى الشباب"

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من قادة الدول المشاركين في منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، وينعقد منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء.



والمنتدى الذي تتواصل فعالياته الرسمية على مدار 4 أيام، يشهد مشاركة نحو 7 آلاف مشارك، ومن المقرر أن يشارك في افتتاحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن الذي لبى دعوة نظيره المصري للمشاركة بافتتاح النسخة الثالثة من "منتدى شباب العالم"، فضلًا عن عدد من ممثلي دول وحكومات عربية، ودولية، ووزراء الشباب في دول أخرى.



ويشهد المنتدى، هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية، والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل

