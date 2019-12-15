أسواق السمك تنتعش تزامنًا مع "صوم الميلاد"

يصوم الأقباط خلال الفترة الراهنة، صوم الميلاد، والذي لا يأكلون فيه لحوم أو دواجن، يتناولون فقط الأسماك، وبعض الخضراوات، على أن ينتهي صوم الميلاد في السابع من يناير المقبل عام 2020.



الأمر الذي دفع "الدستور"، إلى رصد الأسعار المتداولة للأسماك في الأسواق الشعبية، فقال فارس محمود، بائع في منطقة المنيب، إن إقبال المواطنين خلال الأيام الماضية على الأسماك كان كبيرًا، لأن السمك يعد من أحد الوجبات المهمة التي تحرص الأسر على تناولها دوريًا، معلقًا "سهل الهضم.. وأصنافه كتير".



وأوضح فارس، أن أسعار الأسماك، شهدت ارتفاعًا بسيطًا خلال الفترة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي، البلطي 32 جنيهًا، الجمبري من 93 إلى 125 جنيهًا، المكاريل 40 جنيهًا، البلطي الصغير 15 جنيها للكيلو الواحد، شاملة التنظيف.



من جانبها قالت حنان محمود، بائعة أسماك في منطقة المنيب، إنها تعمل هي وبناتها الثلاث خلال هذه الفترة، لأنه بمثابة أهم المواسم التي تزدهر فيها حركة البيع والشراء، موضحة: "بنشتغل من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 4 العصر".



وأضافت، أن حركة البيع دائمًا تزدهر خلال الفترة الراهنة، والتي تستمر حتى احتفالات عيد الميلاد، مضيفة أن الإقبال أكثر على السمك البلطي، لأنه مناسب للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.