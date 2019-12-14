موقف «نبيل» من الرئيس تجاه قرينته لحظة دخول قاعة منتدى شباب العالم (فيديو)

تعمّد الرئيس عبدالفتاح السيسي تأخير نفسه لدى وصوله إلى مقر انعقاد مؤتمر شباب العالم، ليقدم السيدة قرينته إنتصار، في الدخول أولا إلى القاعة في لفتة تتفق مع مبادئ الرئيس السيسي في تقدير المرأة واحترامها.



يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء.



ويقام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية.

نبذة عن المؤتمر



وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية، والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.