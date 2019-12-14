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عالم

الأمن اللبناني يطلق غازًا على المتظاهرين لمنع وصولهم إلى البرلمان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:25 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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وقع تدافع كبير بين المتظاهرين في لبنان والقوى الأمنية، مساء اليوم، أمام مداخل ساحة النجمة وسط عمليات إطلاق لقنابل مسيلة للدموع ‏من قبل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين.

وأطلقت القوات الأمنية في المكان الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن ساحة النجمة، وذلك وفق وسائل إعلام لبنانية.

وتجمع العشرات من المتظاهرين أمام مجلس النواب بساحة النجمة، مرددين شعارات "ثورة ثورة"، مطالبين برئيس حكومة مستقل.

وفشلت المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون والتيارات السياسية لاختيار رئيس للوزراء خلفا لسعد الحريري الذي قدم استقالته نهاية أكتوبر الماضي، تجاوبا مع التظاهرات الحاشدة التي خرجت منتصف أكتوبر احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد.

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