رسامة قمص و190 "مرتلًا" في حلوان

صلى نيافة الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، القداس الإلهي صباح اليوم السبت، ورسم خلاله واحدًا من كهنة كنيسة مار مرقس الرسول بمدينة ١٥ مايو قمصًا، وهو القمص صموئيل متري جرجس.



كما رسم نيافته 190 من أبناء الإيبارشية من مراحل سنية مختلفة (بداية من أطفال الحضانة إلى كبار السن) في رتبة إبصالتس (مرتل)، لخدمة خمس كنائس هي مار مرقس الرسول بمدينة ١٥ مايو، والقديس أنبا أنطونيوس بأطلس، والشهيد فيلوباتير مرقوريوس بالمشروع الأمريكي، والسيدة العذراء والقديس مار مرقس بكفر العلو، والشهيد مار جرجس بالتبين.