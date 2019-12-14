أمير كرارة يعلن حضوره حفل "الميدل بيست" بالرياض

أعلن الفنان أمير كرارة، نيته حضور حفل الميدل بيست الذي يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو للفنان أمير كرارة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه "كرارة": "وأنا كمان يا أبو ناصر هلبس الهيد باند مع السقا وحماقي ونجيلك على حفلة الميدل بيست".



حفل الميدل بيست



يُذكر أن مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، يعقد في الرياض على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا.



فيلم كازابلانكا



من ناحية أخرى، فإن آخر أعمال الفنان أمير كرارة فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وسينرجي، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.

