إصابة 6 أشخاص في مشاجرة دامية بين عائلتين بقنا

أصيب ٦ أشخاص، مساء اليوم السبت، من بينهم طالب و3 معلمين، وذلك جراء نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، بسبب خلافات الجيرة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



كان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية نجوع غانم التابعة لدائرة مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب خلافات بينهما على بناء سلم.



وعلى الفور تدخلت الشرطة ووضعت كردون أمني بين طرفي النزاع لوقف المشاجرة التي أسفرت عن إصابة كلا من، اسماعيل، ع، م، 47 عاما، معلم، وعبدالناصر، ع، م، 44 عاما، معلم، وعبد الراضي، ا،ع، 17 عاما، طالب، وسمير، ا،س، 57 عاما، أمين معمل بمدرسة، وهاني، ا،س، 37 عاما، مهندس كهرباء بقناطر نجع حمادي، وابوالوفا، ع، م، 54 عاما.



ونقلت سيارات مرفق الإسعاف بقنا المصابين إلى مستشفيات شمالي المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.