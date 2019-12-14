نقل يوسف زيدان للعناية المركزة.. وياسمين الخطيب تطالب بالدعاء له

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن تعرض الكاتب والروائي يوسف زيدان لأزمة صحية شديدة دخل على أثرها للعناية المركزة.



وقالت ياسمين الخطيب، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "العزيز الغالي، أستاذي وصديقي ومرشدي الروحي، الدكتور يوسف زيدان تعرض لأزمة صحية اضطرته إلى البقاء بوحدة العناية المركزة".



وأضافت: "أرجو مُحبيه أن يغمروه بطاقاتهم الطيبة، على هيئة دعوات بشفاء عاجل.. سلامة قلبك يا يوسف".



من هو يوسف زيدان؟

هو أستاذ جامعي كاتب وفيلسوف، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، له عدة مؤلفات وأبحاث علمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله إسهام أدبي في أعمال روائية منشورة، وله مقالات دورية وغير دورية في عدد من الصحف العربية، عمل مديرا لمركز المخطوطات بالإسكندرية في مكتبة الإسكندرية.



ولد يوسف زيدان يوم 30 يونيو 1958 في مدينة سوهاج، مركز ساقلتة بقرية العوامية نجع الساقية بصعيد مصر، وانتقل إلى الإسكندرية مع جده وهو طفل صغير ودرس في مدارسها، والتحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية.



