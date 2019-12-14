الروسية كاثرين: ورش وجلسات منتدى شرم الشيخ مفيد لشباب العالم

قالت الروسيّة كاثرين زافرخنيخ، إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في أعمال المنتدى، حيث شاركت في ٢٠١٧ وخرجت بأصدقاء كُثر.



أضافت زافرخنيخ، لـ«الدستور»: "كوّنت أصدقاء وعملنا سويًا في التعليم وقدمنا رؤى مختلفة فأنا أعمل في AIESEC in Azerbaijan، متمنية مناقشة قضايا التعليم المختلفة من خلال الورش والجلسات التي تعقد في المنتدى والتي أخرج منها بخبرات رائعة.



«شباب العالم» منتدى سنوي عالمي يقام في شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت فعاليات المنتدى في العام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.



وينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14-17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.