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مصر

خبير أنفاق عالمي: منتدى الشباب فرصة لاختلاط الحضارات

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:52 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أشاد الدكتور هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ، خلال الفترة 14-17 ديسمبر، لافتًا إلى أن المنتدى فرصة لاختلاط الحضارات والثقافات وابتكار أفكار جديدة في كافة المجالات تستفيد منها الدولة بعد تطبيقها.

قال عازر السبت، على هامش مشاركته في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم: إن كافة الموضوعات المطروحة بالمنتدى، من بينها الأمن الغذائي والمرأة والبيئة والتعليم الفني وتوزيع الطاقة في البحر المتوسط، "ممتازة"، وهي موضوعات ستخرج توصيات يمكن البناء عليها.

وقال عازر: إن التعليم الفني والتدريب المهني مهم جدًا، ويجب أن يكون الاهتمام به وفقا لخطة واضحة لكي تتم الاستفادة به كما يحدث في الاقتصاديات العالمية، مضيفًا: "إننا بحاجة إلى تشجيع الشباب للدخول في مجالات التعليم الفني المختلفة، لأنه كان السبب في قوة اقتصاديات كبرى مثل ألمانيا، كما أن مصر بدأت خطوات في هذا المجال، ويجب على الدولة أن تستكمل ما بدأته في التعليم الفني".

ووجه عازر الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الاهتمام بإنشاء الجامعات التكنولوجية، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو التعليم الفني أو التعليم المزدوج.

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