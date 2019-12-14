شباب العالم يلوحون بأعلام بلدانهم في منتدى شرم الشيخ

حرص العديد من الشباب من مختلف أنحاء العالم، على إثبات حضورهم في منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، حيث رفعوا أعلام بلدانهم عالية ليسجلوا حضورهم أمام العالم، ومن فاته إحضار العلم التقليدي المصنوع من الأقمشة، قام برفع هاتفه المحمول المنار بعلم بلده.



وينعقد منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.

