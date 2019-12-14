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"تنسيقية الأحزاب" تكشف أبرز القضايا المطروحة في منتدى شباب العالم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:39 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال المعتز بالله مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ستُشارك في 10 ورش عمل وجلستين حواريتين في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشيرًا إلى أن ورش العمل ستتضمن مشاركات من جميع الشباب من مختلف دول العالم ومناقشة اقتراحاتهم وظروف بلدهم ومشكلة الأمن الغذائي وخروج توصيات حول ذلك.

وأضاف المعتز بالله مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أبرز الموضوعات التي ستتم مناقشتها، الأمن الغذائي والتغير المناخي، والتطرف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أوضح أن المنتدى سيتضمن جلسات بشأن تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، فضلا عن وجود جلسة عن الذكاء الاصطناعي، ومكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التوااصل الاجتماعي، وآفاق التنمية المستدامة بإفريقيا.

كما ذكر أن جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ستتضمن عدة قضايا، ومنها أثر التغيرات المناخية على الإنسانية، وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي، والأمن الغذائي في إفريقيا، وكيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة.

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