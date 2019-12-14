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بث مباشر.. انطلاق فعاليات "منتدى شباب العالم" 2019 في نسخته الثالثة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:35 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا، للجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نبذة عن المؤتمر
ويقام المؤتمر خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية

وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.

كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل

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