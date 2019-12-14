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نشطاء لـ جميلة إسماعيل: فلوس أيمن نور حرام ولا مبيصرفش على ابنه

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:32 م
جريدة الدستور
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة جميلة إسماعيل الزوجة السابقة للهارب أيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا لطلبها التبرع لابنها شادي نور.

وقال النشطاء ساخرين: "خدي من أبوه الهارب أيمن نور اللي بيقبض من الإخوان والأتراك والقطريين بدلًا من التسول ولا إنتي شايفه إن الفلوس اللي بياخدها هناك حرام، متسائلين هو أيمن نور مبيصرفش على ابنه؟!

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