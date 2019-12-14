السيسي يصل مقر انعقاد منتدى شباب العالم

وصل منذ قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بجنوب سيناء.



ويقام منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويشهد المنتدى هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية.



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتدى بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.



نبذة عن جلسات المنتدى

وتقام عدة جلسات حوار وورش عمل بالمنتدى، تناقش العديد من الموضوعات والقضايا المهمة منها مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط، وهو أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



كما يشهد المنتدى، عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية، والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.

