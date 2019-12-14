صور بيومي فؤاد يؤدي مناسك العمرة مع أحمد فتحي

شارك الفنان أحمد فتحي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بصورة له برفقة الفنان بيومي فؤاد من المسجد النبوي.



وأدى أحمد فتحي، مناسك العمرة برفقة بيومي فؤاد، والفنان محمد محمود، وعلق على الصورة بشكل ساخر قائلًا: "جلابيب الناس 2....إحنا فين".



كما نشر صورة أخرى لهم من أمام جبل أُحد، وحصدت الصور العديد من التعليقات التي هنأتهم على العمرة.



جديد بيومي فؤاد على الصعيد الفني



انتهى الفنان بيومي فؤاد، من تصوير جميع مشاهده ضمن أحداث فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهوًا"، ومن المحتمل عرضه خلال مطلع شهر يناير المقبل.



"ديدو" تدور قصته في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الإصبع"، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع.



كما يشارك في مسلسل "ملاك"، تأليف حسان دهشان، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة كريم فهمي، محمود عبدالمغني، صبري فواز، هنادي مهنا، أيتن عامر، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، أسماء جلال، فراس سعيد، أميرة العايدي، لبنى ونس، حسام داغر وكريم فهمي.





