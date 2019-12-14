لوك جديد لـ خالد سليم في جلسة تصوير شتوية

حرص الفنان خالد سليم على الخضوع لجلسة تصوير جديدة تتناسب مع أجواء موسم الشتاء، حيث ظهر بـ"لوك" جديد ومختلف طغت عليه ألوان عديدة واعتمد على تسريحة شعر جريئة مرتديًا قبعة شتوية.



من ناحية أخرى، يُعرض لخالد سليم خلال الفترة الحالية مسلسل "بلا دليل" الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويواصل تصويره بالتزامن مع عرضه.



المسلسل بطولة درة ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبدالناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي، قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.