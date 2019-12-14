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اقتصاد

"توتال" توقف إنتاج مصفاة نورماندي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:15 م
جريدة الدستور
وكالات
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أوقفت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة (توتال) عمليات التكرير في منشأتها بمنطقة نورماندي عقب اندلاع حريق بها صباح اليوم.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، عن بيان للشركة، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اشتعل في إحدى وحدات التكرير بالمنشأة حوالي الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال متحدث باسم الشركة إنه من المقرر أن يتم التعرف قريبا على تأثير ذلك الحريق على عملية الإنتاج، موضحا أنه تم وقف عملية الإنتاج إلا أن وحدات البتروكيماويات في المنشأة ستظل تعمل.

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