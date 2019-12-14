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محافظات

ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:15 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شن حى وسط الإسكندرية، اليوم السبت، حملة مكبرة بقيادة العميد فادي وديع رئيس حى وسط، استمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشارع، والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لشوارع الحي.

وتوجهت الحملة إلى منطقة باب شرق، بشوارع: "جلال الدسوقي، جواد حسني، النقيب شريف رمزي، جلال الرومي، محمود حسن فهمي، ابن سعد، ابن قتيبة، وعثمان فهمي"، وأسفرت عن ضبط 18 حالة إشغالات متنوعة، ورفعها والتحفظ عليها، كما تم رفع كميات كبيرة من الحواجز الحديدية، الكاوتش، والطوب الأسمنتي، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وفتح الشوارع والأرصفة أمام المارة، ومازالت الحملات مستمرة بنطاق الحى.
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)
ضبط 18 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بوسط الإسكندرية (صور)

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