"الأرصاد" تحذر من طقس الأحد: عدم استقرار وأمطار غزيرة

تشهد محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



وقال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اضطرابات الطقس يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة وتصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الإثنين 16 ديسمبر.



أضاف صابر لـ"الدستور" أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد الأحد، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب المحافظات، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحري حتى شمال الصعيد.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أنه خلال هذه الفترة سيزداد الإحساس ببرودة الطقس، كما ستنشط الرياح على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي ما بين 4-5 درجات على شمال البلاد.



أشار إلى أنه سيسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، مبينًا أنه من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارًا من الإثنين.



تابع أن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد تتراوح على القاهرة والوجه البحري من 16-17 والسواحل الشمالية من 17 إلى 18، وشمال الصعيد من 17 -18، وجنوب الصعيد من 22-23، وجنوب سيناء من 22-23.



نصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الأماكن المفتوحة، وتناول الأكلات والمشروبات الدافئة، والإكثار من الخضروات والفواكه والعصائر الطازجة، وعدم التعرض للأماكن المكشوفة بقدر الإمكان، تجنبًا للرياح والأتربة.