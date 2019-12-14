عودة: الأسمدة مكدسة في مخازن الجمعيات الزراعية

قال علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، إنه لا توجد أزمة في الأسمدة إطلاقًا والمشكلة في الكارت الذكي وعدم إمكانية استخدامه في الغربية وبورسعيد من جانب الفلاحين والجمعيات الزراعية ولا يمكنهم التعامل معه، وهو ما أوقف عملية صرف الأسمدة وتكدسها في الجمعيات، لافتًا إلى أن المقررات السمادية مكدسة في مخازن وزارة الزراعة.



أضاف عودة، لـ«الدستور»، أن مصر لديها كفاية من الأسمدة ونصدر 45% من الإنتاج المحلي و55% من الحصص تستلمها الجمعيات منها ٦٧٪ للجمعية العامة للائتمان، و١٨٪ من الحصة للجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و٧٪ للجمعية العامة للإصلاح الزراعي و10% للبنك الزراعي المصري بإجمالي 280 ألفا إلى 300 ألف طن شهريًا، وتصل الحصة السنوية إلى 3 ملايين و600 ألف طن.