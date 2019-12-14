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عالم

الصين ترحب بالاتفاق مع واشنطن لإنهاء الحرب التجارية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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رحب وزير خارجية الصين "وانغ يي" باتفاق المرحلة الأولى الذي توصلت إليه بكين وواشنطن في سبيل إنهاء الحرب التجارية بينهما، واصفا إياه بأنه "أخبار جيدة للعالم برمته".

وأعرب عميد الدبلوماسية الصينية، في تصريحات أدلى بها، اليوم، أثناء زيارته إلى سلوفينيا عن قناعته، بأن الاتفاق المبرم سيضمن استقرار التجارة الدولية وسيعزز الثقة بالاقتصاد العالمي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كثيرا من المسائل لا تزال عالقة بين بكين وواشنطن وينبغي العمل على حلها.

وتابع: "الصين لم تعتقد أن زيادة الضرائب سبيل صحيح، لأنه لا فائز في حرب تجارية".

وأعربت وسائل إعلام ومحللون مقربون من حكومة الصين عن تفاؤلهم، إزاء الاتفاق الأولي المبرم مع واشنطن، والذي يقضي بتخفيف الرسوم الأمريكية المفروضة على طيف واسع من السلع الصينية، مقابل زيادة بكين مبيعات منتجات الزراعة والطاقة والبضائع الصناعية من الولايات المتحدة.

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