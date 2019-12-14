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عالم

الجيش الروسي يتسلم دبابات "تي – 80 في إم" المطورة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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تسلم الجيش الروسي أول دفعة من دبابات "تي - 80 في إم" المطورة المسماة بـ"الدبابات القطبية" لقدرتها الفائقة على التحمل ومتانتها ومواصفاتها المميزة.

وقال المتحدث باسم مؤسسة (روستيخ ) الحكومية الروسية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت: "إن الدبابة وأجهزتها خضعت لكل الاختبارات الضرورية في المصنع قبل تسليمها للجيش"، مشيرًا إلي أن الاختبارات تضمنت الرماية بالذخيرة الحية والسير الطويل في الأراضي الوعرة والطرقات الترابية واجتياز الموانع المائية والحفر والسير في المرتفعات والجبال.

وأوضح أن المرحلة الأخيرة للاختبار تضمنت التأكد من جاهزية أنظمة قيادة النيران وآلية التعمير وتزويد الدبابات بالذخائر وقطع الغيار والمعدات.

بدوره قال مدير عام شركة "أومسك ترانس ماش"، إيجور لوبوف، إحدي فروع مؤسسة روستيخ في سيبيريا: إن محرك التربين الغازي الجديد الذي تزودت به الدبابة المطورة يمكن أن يعمل بنجاح في ظروف البرد الشديد.

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