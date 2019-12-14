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باحث يكشف الرسالة من وراء مناورات مصر البحرية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر أجرت مناورات بحرية قبل أيام في رسالة واضحة لمن يفكر في الاعتداء على حقوقها البحرية.

وأشار بشير عبدالفتاح، خلال مداخلة له مع قناة الغد، إلى أن التنسيق المصري القبرصي اليوناني أسفر عن تعاون أمني واستخباراتي وعسكري لحماية حقوقهم من النفط في شرق المتوسط وحماية أي تهديدات تركية، ومن ثم فلا طاقة لتركيا بمواجهة هذه الدول التي ترتكز على قدرات عسكرية هائلة وتلقى دعمًا من الناتو والاتحاد الأوروبي.

تركيا وعسكرة الأزمة

وأضاف أن تركيا تسعى لعسكرة الأزمة الخاصة بتقاسم ثروات شرق المتوسط، وبدأت بإرسال سفن التنقيب تحرسها قطع عسكرية تركية بالإضافة إلى مقاتلات من طراز F 16، ومروحيات عسكرية، كما انضمت الطائرات بدون طيار إلى أسطول حماية سفن التنقيب، موضحًا أن تركيا ماضية قدمًا في عسكرة هذه الأزمة من خلال تهديد دول الجوار أن أي عرقلة لمشاريعها في هذه المنطقة ربما تقابل بحسم تركي.

وأشار الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن حلف الناتو يبقى هو الرادع الوحيد لتركيا، موضحًا أن أنقرة تخشى من منعها مباشرة عملها في عملية التنقيب من قبل بعض الدول التي ترى أن تركيا تنتهك القانون الدولي.

أعمال تنقيب غير شرعية

وتابع أن تركيا تريد أن تفرض منطق القوة لمباشرة أعمال تنقيب غير قانونية لا تستند إلى اتفاقات معتمدة من الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.

يذكر أن وكالة دمير أوران التركية للأنباء، ذكرت أن مجلس وزراء الشطر التركي من جزيرة قبرص خصص مطارًا على أرض الجزيرة، كقاعدة لطائرات تركية مسيرة.

وسترافق الطائرات سفن التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، وأوضحت الوكالة أن الطائرات المسيرة ستبدأ في الإقلاع من المطار بعد يومين.

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