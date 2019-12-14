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حوادث

تجديد حبس موظف لحيازته بندقية وقنبلة غاز بمدينة نصر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:48 م
جريدة الدستور
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر أول، تجديد حبس مصرفى لحيازته بندقية تركى وقنبلة غاز بمدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفاده ضبط "م. م"، 33 سنة،  مصرفى ببنك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم تركى الصنع تحمل أرقام 25984 ـ 13 غير مبلغ بسرقتها، 6 طلقات من ذات العيار، قنبلة غاز صالحة للاستخدام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على قنبلة الغاز من أحد أصدقائه مقيم بأمريكا.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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