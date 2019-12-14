-
السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة السياحة: حزمة إجراءات لمواكبة التطور العالمي في القطاع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:46 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
أعلنت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، عقد جمعيتها العمومية العادية الإثنين المقبل؛ لعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة والموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي لغرفة عن العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ومناقشة ما يستجد من أعمال.

قال المصري إن الغرفة تسعى لحل مشاكل المطاعم السياحية، وعقدت اجتماعًا مع لجنة السياحة بمجلس النواب في محاولة لتعديل القوانين، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات في القاهرة والجيزة ووسط الدلتا ومدن القناة لاسكندرية، لحل مشاكل المستشمرين، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة للغرفة، من أصحاب المطاعم التي تمثلت في الحماية المدنية ومداهمات الشرطة للمنشآت السياحية دون اصطحاب ممثل وزارة السياحة، كما تم تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة لنشر الوعي والتعريف بحقوق وواجبات أصحاب ومديري المنشآت السياحية أمام الجهات الرسمية.

أكد المصري أن الغرفة تدرس إطلاق موقع إلكتروني وعمل بنك معلومات للوظائف، علاوة على تشكيل لجنة تعديل المواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية؛ لمواكبة التطور العالمي في القطاع لسياحي بجانب تحديث قاعدة بيانات المطاعم، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة بقاعدة البيانات.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 9 دقيقة

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

منذ حوالي 7 ساعات

غزل المحلة يكشف حقيقة بيع معدات الشركة والمصنع

منذ يومين

جامعة سوهاج تكشف حقيقة تعيين حمو بيكا معيدًا بكلية الآداب

منذ يوم

والد الطفل ضحية التعذيب: "انقذونا ابني بيموت وأمه بتعذبه"

الصور

image description

إقبال السائحين على "سوهو سكوير" بشرم الشيخ مع انطلاق منتدى الشباب

image description

العثور على رضيع ملقى بجوار الصرف الصحي في الغربية

image description

"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

image description

افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالسادس من أكتوبر

image description

ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

الأكثر قراءة

دراسة: العلاقة الحممية فى الشتاء من الأمور الصحية لجسم الإنسان

السيسي يصل مقر انعقاد منتدى شباب العالم

نشطاء يهاجمون المحامي "المتحرش": يتعاون مع الجميع من أجل الدولار

تفاصيل العثور على "تمساح" فى الشارع بأكتوبر

أيام زمان

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

حقيقة نهاية «ممالك النار».. حكاية 3 خونة أسقطوا حكم المماليك

أغرب 5 شائعات طاردت ليلى علوي: «تاجرت في المخدرات وماتت»

البحث عن «أنوثة» عائشة الكيلانى: «لو دخلت مسابقة ملكات جمال هكسب»

نجم الساعة

بعد صورته مع الجميلات.. تصريحات محمود حميدة عن المرأة

الصحة

أطعمة تتسبب التهاب الأمعاء

أمريكا تجدد حظر سوائل النكهات المستخدمة فى السجائر الإلكترونية

دراسة: ممارسة التمارين الرياضية للوقاية من اكتئاب ما بعد الولادة

توصيات صحية للوقاية من حصى الكلى

الرئيس نيوز

برلماني أردني يدعو لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل: خاسرة

مواجهات بين الأمن وموالين لـ"حزب الله وأمل" في بيروت

أبو مازن: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية "مهم"

وصول الرئيس السيسي وقرينته مقر الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

منوعات

ما لا تعرفينه عن أضرار مرقة الدجاج وبديلها منزلي الصنع

دراسة: الألمان ينفقون ملايين على حلوى الكريسماس

"الحجارة المتحركة".. علماء يفسرون الظاهرة "الغريبة"

موعد تقديم الأطعمة الصلبة للطفل الرضيع

كشكول

تنبيه هام لمديري المدارس وقت حدوث الأمطار

"مريم" خرجت ولم تعد.. اختفاء طالبة بالشرقية في ظروف غامضة

"فتحى" يتابع سير العملية التعليمية بمدارس البدارى

امتحانات الأزهر.. اختيار أعضاء كنترولات منطقة المنوفية

إسلام سياسي

القبض على 5 مسلحين ينتمون لـ"داعش الإرهابي" بروسيا

اختيار رئيس الإتحاد الصوفي العالمي مستشاراً للرئيس الإندونيسى

بعد دعمها ومساندتها له «الشيخية »..أول طريقة صوفية تهنىء «بن تبون» برئاسة الجزائر - صور

مستشار الإخوان يفضح سيف عبدالفتاح ويتهمه بخيانة الجماعة

مقالات الرأي
بسنت حسن
النقاب بين العنصرية والحرية
ماجد حبته
الليبيون يستردون عاصمتهم
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد الجيزاوى.. وتطوير التعليم فى الأزهر
د.كريمة الحفناوى
«إنتى أرض بور مش بتخلِّفى»
المزيد

الثقافة

"ايكون ميديا" تخصص مهرجانها للمخرج الراحل سمير سيف

انطلاق فعاليات الأسبوع السابع للمواطنة فى "شلقام" ببنى مزار

انطلاق فعاليات ملتقى فنون البادية الخامس بأسوان

بالصور.. افتتاح معرض الحوامدية الأول للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك