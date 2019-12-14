غرفة السياحة: حزمة إجراءات لمواكبة التطور العالمي في القطاع

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، عقد جمعيتها العمومية العادية الإثنين المقبل؛ لعرض التقرير السنوي لمجلس الإدارة والموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي لغرفة عن العام المالي ٢٠١٨-٢٠١٩ وكذلك الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ومناقشة ما يستجد من أعمال.



قال المصري إن الغرفة تسعى لحل مشاكل المطاعم السياحية، وعقدت اجتماعًا مع لجنة السياحة بمجلس النواب في محاولة لتعديل القوانين، كما تم عقد سلسلة من الاجتماعات في القاهرة والجيزة ووسط الدلتا ومدن القناة لاسكندرية، لحل مشاكل المستشمرين، وذلك بناءً على الشكاوى المقدمة للغرفة، من أصحاب المطاعم التي تمثلت في الحماية المدنية ومداهمات الشرطة للمنشآت السياحية دون اصطحاب ممثل وزارة السياحة، كما تم تشكيل لجنة من أعضاء الغرفة لنشر الوعي والتعريف بحقوق وواجبات أصحاب ومديري المنشآت السياحية أمام الجهات الرسمية.



أكد المصري أن الغرفة تدرس إطلاق موقع إلكتروني وعمل بنك معلومات للوظائف، علاوة على تشكيل لجنة تعديل المواصفات الخاصة بالمطاعم السياحية؛ لمواكبة التطور العالمي في القطاع لسياحي بجانب تحديث قاعدة بيانات المطاعم، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والسياحة بقاعدة البيانات.