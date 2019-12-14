تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات حبس متهم بالاشتراك مع شخصين آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.



وكشفت التحريات عن أن المتهم صاحب مكتبة بشرم الشيخ اشترك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث، ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار، خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم فى العملة.