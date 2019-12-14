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عالم

1300 شخصية دولية يشاركون في مؤتمر أممي لمكافحة الفساد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:45 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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يشارك أكثر من 1300 شخصية دولية في اجتماع الدورة الثامنة لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتنطلق بعد غد الإثنين، في أبو ظبي وتستمر 4 أيام.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في بيان اليوم السبت، من مقره في فيينا، أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي اعتُمِدَت قبل ستة عشر عامًا صدقت عليها 186 دولة.

وأوضح البيان، أن الدول الأطراف في الاتفاقية تجتمع كل سنتين لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة كيف يمكن للدول معالجة الفساد بشكل أفضل.

وأضاف البيان، أنه من بين الموضوعات التي ستُناقش في الدورة الثامنة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد فضلًا عن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد التي ستُعقَد في عام 2021.

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