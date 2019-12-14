2000 جنيه منحة للعاملين بوزارة الطيران بمناسبة العام الجديد

قرر وزير الطيران المدني صرف منحة قدرها 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين بالشركات والقطاعات والهيئات التابعة للوزارة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



وقرر الوزير أن يتحمل صندوق دعم وتطوير الطيران المدني بمبلغ 1250 جنيهًا، وذلك دعمًا من موازنة الصندوق للعام المالى الجارى ٢٠١٩-٢٠٢٠، وتتحمل الشركات مبلغ ٧٥٠ جنيهًا، حيث من المقرر أن يتم صرف المنحة المقررة فى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.



من جانبهم، أبدى جميع العاملين بوزارة الطيران المدني والشركات القابضة والتابعة سعادتهم البالغة بهذا القرار، والذى يعتبر مساهمة من مسئولى وزارة الطيران المدني، لتخفيف الأعباء المالية على العاملين في ظل الظروف الراهنة.



بدورهم، تعاهد العاملون على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل لزيادة تطوير وتحديث وتحسين منظومة الطيران المدني المصرى خلال الفترة المقبلة.