لبنان: اشتباكات بين المحتجين وأنصار حزب الله وسط بيروت

أفادت قناة العربية السعودية، بقيام أفراد مكافحة الشغب اللبناني، اليوم السبت، بإطلاق الغاز المسيل للدموع وسط بيروت وفي شوارع خلفية.



وكثفت قوات الأمن من تواجدها في وسط بيروت بعد محاولة موالين لحزب الله التقدم إلى ساحة الاحتجاج، ووقوع مواجهات بين الأمن اللبناني وموالين لحزب الله في شوارع خلفية وسط بيروت.



وطاردت قوات مكافحة الشغب موالين لحزب الله، حاولوا التقدم إلى وسط بيروت.



ومنعت قوى الأمن اللبنانية الدخول أو الخروج من وسط بيروت، بعد تعرضها إلى رشق بالحجارة والمفرقعات النارية.



وتشهد الشوارع الفرعية المؤدية إلى وسط بيروت وساحة الشهداء توترا كبيرة بسبب محاولات أنصار حزب الله اقتحام الميادين.