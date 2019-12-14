عبدالعال يلتقى رئيس مجلس النواب الليبى

التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.



وأكد عبدالعال تفهم مصر الأوضاع فى ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبى الجسم الشرعى الوحيد الممثل للشعب الليبى، مشددًا على دعم ومساندة مجلس النواب المصرى للقوات المسلحة العربية الليبية فى حربها ضد الإرهاب.



ومن جانبه، أعرب المستشار عقيلة صالح عن تقديره لموقف مجلس النواب المصرى الداعم لمجلس النواب الليبى وقواته المسلحة، قائلًا "وقوفكم مع الشعب الليبى فى مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التى تمارسها جماعات إرهابية وميليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة".



وأكد رئيس مجلس النواب الليبى، ثقتة فى مصر قيادة وشعب، معربًا عن تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحورى الإقليمى لإقناع المجتمع الدولى بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسى وحكومة الوفاق.