بحضور 3 آلاف مواطن محافظ أسوان يشهد صلح حاجر السباعية (صور)

وسط أجواء من العفو والتسامح، وبحضور أكثر من 3 آلاف مواطن، شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مراسم الصلح بين عائلتي فتحي بسطاوي، وشعبان الدومي بقرية حاجر السباعية، التابعة لمركز إدفو.



جاء ذلك بعد نجاح جهود لجنة الصلح التي ضمت كلا من: الشيخ عبد السلام مصطفى، والشيخ فارس علي إبراهيم الجزيري، والشيخ إدريس مصطفى الإدريسي، بالتعاون مع رجال الأمن والعمد والمشايخ في التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصومة، وحضر جلسة الصلح اللواء محمد خالد، نائب مدير أمن أسوان، بجانب أعضاء مجلس النواب، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.



وبدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه تقديم عائلة شعبان الدومي الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة فتحي بسطاوي، وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل.



وخلال كلمته قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه لا يمتلك عصا سحرية، مضيفًا: "ولكن جئنا لحل المشاكل وتعظيم الموارد بالتعاون مع كل قوى المجتمع"، حيث سيتم استعراض المطالب الجماهيرية ومناقشتها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع أعضاء مجلس النواب لتوحيد الجهود والرؤى في وضع الأولويات ودفع الجهود بما يخدم الصالح العام لمواطني المحافظة بجميع ربوعها.



وأشاد محافظ أسوان، بالجهود المخلصة من قامات أسوان التي ساهمت في إتمام هذا الصلح ولم الشمل، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الاجتماعي بين أبناء المحافظة، وهو الذي يسهم بدوره في إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف؛ ليعيش الجميع في أجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد، مقدما تحيته لكل الجهود المبذولة من القيادات الأمنية والدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان، وأيضًا للجنة الصلح لمواصلتها العمل بجدية لإتمام المصالحات في جميع ربوع المحافظة.



كما قدم أشرف عطية شكره لأبناء عائلتي فتحي بسطاوي، وشعبان الدومي، الذين حرصوا على إعلاء المصلحة العامة، وإتمام هذا الصلح وفتح صفحة جديدة من الإخاء والتراحم فيما بينهم.