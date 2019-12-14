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آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:27 م
آيتن عامر
آيتن عامر
هدير شعراوي
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ردت الفنانة آيتن عامر، على الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، وسخريتها من الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر".

علقت آيتن قائلة: "مش مقبولة خالص عشان لو كانت ألشة لذيذة كنا هزرنا وضحكنا وكده، بس للأسف هي مش كده خالص".

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب علقت على انتقال اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى النادى الأهلى، والضجة التى أحدثها لاعب الزمالك السابق إلى غريمه التقليدى، حيث انتقدت ياسمين، اللاعب محمود كهربا لتصرفه.

وقالت ياسمين فى تغريدة: "أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكنى كمشجعه أعتبر نادى الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء.. وأتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاء كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر".

ولكن هذا الانتقاد أثار استياء الفنانة آيتن عامر، وإعادة نشر التغريدة الخاصة بياسمين، وعلقت عليها باستياء واضح: "والمفروض كده إن ده إيفيه والناس تضحك وكده؟".
آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها
آيتن عامر تلقن ياسمين الخطيب درسًا بعد سخريتها من شقيقتها

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