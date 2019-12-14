ضبط قاتل شقيقه بسكين المطبخ فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا، مساء اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل شقيقه بطعنات من سلاح أبيض في منطقة السوق الفوقاني بمركز قنا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



ووفق مصدر أمني بمديرية أمن قنا، فإن ضباط المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بقيادة اللواء محمد ضبش، مدير المباحث تمكنوا من ضبط "كريم سليمان حمزة" 26 عامًا، لاتهامه بقتل شقيقه بطعنات من سلاح أبيض في منطقة السوق الفوقاني بمركز قنا.



وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود إشارة من قسم شرطة مركز قنا، يفيد بمقتل "أحمد سليمان حمزة سليمان" 29 عامًا، على يد شقيقه الأصغر، بطعنات قاتله من سلاح أبيض "سكين مطبخ".



وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، عن أن مشاجرة نشبت بين الشقيقين؛ بسبب خلافات عائلية ومالية، فانهال الشقيق الأصغر على شقيقه الأكبر بالسلاح الأبيض ليرديه قتيلًا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.