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تقارير ومتابعات

الرئيس الفلسطيني: مصر هي الحاضنة للقضية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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قدّم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رؤية استراتيجية فيما يخص المشهد الفلسطيني، وتطرق أيضًا على المستوي الإقليمي والدولي.

وأكد عباس، في الندوة التي عقدت له من قبل العميد خالد عكاشة، أن الانتخابات الإسرائيلية في الفترة الماضية أثبتت فشلهم في تشكيل حكومة خاصة بهم، والمجلس القادم، وفيما يخص موضوع التفاوض أكد أنه استجاب لجميع الطلبات التي عرضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي للمصالحة معهم بشكل قوي، مؤكدًا أن مصر دائمًا هي اللاعب الرئيسي في القضية الفلسطنية والحاضنة الرئيسية للقضية.

وحذر الرئيس الفلسطيني من وقوع تطور في مهمة عمل وكالة غوث أو إيقاف التمويل الخاص بها في تشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، معتبرًا هذا القرار بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي، بإلغاء كل المعاهدات والاتفاقيات.

وأشار إلى أنه عندما عاد التصويت لها حصلنا على ١٦٧ صوتًا دون صوتين، وهما رفض أمريكا وإسرائيل.

وتطرق في حديثه عن العلاقات الفلسطينية التركية، قائلًا: "علاقتنا بأردوغان ليست طيبة ولا خبيثة، إلا أن تركيا لها علاقاتها بحركة حماس، لذا لا تأخذ فلسطين مواقف مع أو ضد فيما يخص الساحة الإقليمية، طبقًا للمبدأ "عدم التدخل في شئون الآخرين حتي لا يتدخل أحد في شئونها".

وفي نهاية اللقاء، أهدى المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، درعًا تذكاريًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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