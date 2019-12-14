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فن

نيللي كريم في مأزق بعد انسحاب مخرج "النصابين"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:17 م
نيللي كريم
نيللي كريم
منار إبراهيم
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تواجه الفنانة نيللي كريم بعض الصعوبات لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد "النصابين" المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعدما تأجل تصويره العام الماضي لأسباب إنتاجية، كما تأجل أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بسبب تعرض بطلة العمل لوعكة صحية.

وفوجئ صناع العمل بإعلان المخرج أحمد مدحت انسحابه من تولي إخراج المسلسل دون الإفصاح عن تفاصيل أو أسباب اعتذاره، وشارك منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" كتب خلاله: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقي معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول من أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل ( النصابين) - اسم مؤقت - فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠م، لا توجد مشاكل مع أحد وربنا يوفق الجميع".

"النصابين" كان من المقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، لكن تم تأجيله، وانتهى بطلاه نيللي كريم وآسر ياسين من تصوير 4 أيام منه، والمسلسل بطولة نيللي كريم وأسر ياسين وبيومي فؤاد ومحمد الشرقاوي ومن تأليف عمرو الدالي، وجار ترشيح باقي أبطاله، وهو دراما اجتماعية تقوم فيه نيللي وأسر بعمليات نصب تعرضهم لأزمات يحاولون تجاوزها.

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