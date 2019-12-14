ارتفاع قتلى الأمطار الموسمية فى شرق أوغندا إلى 21 شخصًا

ذكر مسئولون حكوميون في أوغندا، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ انتشلوا 13 جثة أخرى من تحت الأنقاض، بعد الانهيارات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت عددًا من المنازل في شرق البلاد.



ويرفع هذا عدد القتلى في المنطقة إلى 21، وهناك 26 آخرون مفقودون، ونحو 80 ألفًا نزحوا منذ بداية

ديسمبر.



وتسببت الأمطار الموسمية الجارية في انهيارات أرضية فى القرى في مقاطعة بودودا عند سفح جبل إلجون وهو بركان خامد.



وقال رئيس مقاطعة بودودا، ويلسون وتيرا: "لقد انتشلنا حتى الآن 21 جثة، ونعتقد أن 26 شخصًا ما زالوا مطمورين تحت الأرض".



وقال: «إن رجال الإنقاذ يعملون بكد لانتشال الجثث».



وأضاف: "إذا ما فشلنا في انتشال المزيد من الجثامين فى الأسبوع المقبل؛ فسوف نعتبر هذه الأماكن مقابر جماعية".



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية: «إن أوغندا وغيرها من الدول في شرق إفريقيا تعرضت "لأمطار غزيرة استثنائية وفيضانات".



وأضافت وكالة الأمم المتحدة محذرة: "تدمرت المنازل والبنية التحتية وسبل المعيشة في المناطق الأسوأ تضررا، ويرتفع خطر الأمراض المعدية- من بينها الكوليرا-"، وتوفي العشرات من الأشخاص.