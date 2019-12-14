ما لا تعرفينه عن أضرار مرقة الدجاج وبديلها منزلي الصنع

في الغالب لا يخلو منزل من "مرقة الدجاج" والتي تعتبر النكهة البديلة والمفضلة عن شوربة الدجاج أو اللحوم، ورغم فوائدها، توضح الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية، أضرارها بسبب وجود الملح الصيني ومشتقات المونوجلوتامك صوديوم بتركيزات عالية جدًا في تكوينها، وهو ما يسبب أضرارًا على المدى البعيد.



وأوضحت "نوح" أن هذه المكعبات يتم تصنيعها من الجلود والأحشاء الداخلية للدجاج وعظام ومخلفات اللحوم والدواجن، وإضافة الكثير من التوابل عليها لصعوبة تمييز مذاقها.



وأشارت إلى أن من أضرار "مرقة الدجاج" التي توصل إليها العديد من المتخصصين، احتمالية تأثيرها على المخ خاصة لدى الأطفال، فهي يمكن أن تكون عاملا مساعدا في الإصابة بسرطان المعدة والقولون، وتؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر.



وتنصح "نوح" ابتعاد المرأة الحامل عن تناول أي أطعمة مضافا إليها هذه المكعبات، حتى لا تؤثر على خلال المخ عند الأجنة، يمكنها أن تسبب مرض ألزهايمر بسبب تأثيرها على خلايا المخ.



ولمن يُفضل استخدامها بديلًا في الطعام، تنصح "نوح" بتصنيعها في المنزل، بالمقادير التالية: دجاجة كاملة، 4 بصلات مقطعة مكعبات، جزرة مقطعة مكعبات، كرفس مقطع، ملح، فلفل أسود، 2 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة، كاري أو كركم، نصف كوب دقيق أبيض، نصف كوب زيت.



وطريقة تصنيعها كالتالي، يتم سلق الدجاجة في ماء مغلي مع البصل والجزر والكرفس حتى تمام نضجها وحتى تتكثف المرقة ونصفيها ونأخذ لترا واحدا فقط من المرقة ونضيف له الملح والفلفل الأسود والكاري أو الكركم والبهارات ونقلبها جيدًا.



يتم تشويح الدقيق في الزيت إلى أن يتحمص بشكل بسيط، ونضيف إليه المرقة بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب، نرفع الخليط من على النار ونصبه في قوالب سيليكون صغيرة أو في قالب كبير مبطن بكيس نايلون ونضعه في الفريزر حتى تتماسك ونقطعها مكعبات ونحفظها في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.