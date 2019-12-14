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حوادث

إحالة أوراق سائق قتل شقيقين في قنا للمفتي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:09 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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أحالت محكمة جنايات قنا "الدائرة الأولى" أوراق سائق، إلى فضيلة المفتي، بتهمة قتل شقيقين في مركز قفط جنوبي قنا، بسبب خلافات على سعر مواد مخدرة.

انعقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح فراح، ومحمد حسني، وعلاء محمد

تعود أحداث القضية، إلى فبراير 2017 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة، بلاغًا بتغيب "فريج عودة سليم سليم"، وشقيقه "إبراهيم"، مقيمين بحي العرب، الدهار بالغردقة، وقبل اختفائهما أبلغا والدهما بأنهما مسافرين إلى مركز قفط في قنا، لشراء الأغنام وانقطعت أخبارهما بعد ذلك.

وكشفت التحريات، أن المجني عليهما سافرا لمقابلة "جابر. م. ج" 23 عامًا، سائق معدات ثقيلة، و"الدسوقي. ش. د" 24 عامًا، سائق، مقيمان بقرية القلعة بقفط، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما.

واعترف المتهمان، عن أن المجني عليهما جاءا إليهما لتسليمهما كمية كبيرة من "البانجو"، لكن اختلفوا على المبلغ المالي المقرر تسليمه مقابل البانجو، فنشبت اشتباكات بينهم أسفرت عن مقتل الشقيقين باستخدام بندقية آلية، وألقوهما في الجبال.

تمت إحالة القضية رقم 3333 لعام 2017، والمقيدة برقم 2022 لعام 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهم الأول بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

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