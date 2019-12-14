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محافظات

الآثار: تمثال تونا الجبل يؤكد أنها لم تبح بأسرارها كاملة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:04 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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قال جمال أبو بكر السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى بالمنيا، إن: "الاكتشاف الأثري الذي عثرت عليه البعثة الأثرية المصرية، يؤكد أن منطقة تونا الجبل لم تبح بأسرارها كاملة لنا، وأنه سيكون هناك المزيد من الاكتشافات الأثرية، وما زلنا نعمل بهذه المنطقة".

كانت البعثة الأثرية المصرية قد اكتشفت اليوم، بمنطقة تونا الجبل بمركز ملوي، تمثالًا على هيئة أبوالهول، مصنوعًا من الحجر الجيري، يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.

وأضاف السمسطاوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التمثال الذي تم اكتشافه جاء بأيادٍ مصرية خالصة عملت علي مدار ثلاث سنوات، وتم اكتشاف التمثال بمنطقة منازل قديمة تعود إلى العصر الروماني اليوناني.

وأوضح مدير عام آثار مصر الوسطي بالمنيا أنه حتى الآن لم يتقرر مصير المكان الذي سيتم به وضع التمثال الذي تم اكتشافه، مضيفا: "ونحن في انتظار قرار وزير الآثار، سواء بنقله للمتحف الكبير أو وضعه بالمتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل بالمنيا".

وأشار السمسطاوي إلى أن البعثة المصرية التي اكتشفت التمثال الأثرى كانت برئاسة سيد عبد المالك، كبير مفتشي آثار ملوي، وإشراف فتحي عوض، مدير آثار ملوي، وضمت كل من: صابر محمد ومحمد إبراهيم ومريم عاطف وأسماء عادل.

وأكد مدير عام آثار مصر الوسطى، أن هذا الاكتشاف سيكون له مردود عالمى وثقافى وأثرى وسياحى تعود بالنفع على المنطقة ومصر بأكملها، "وأننا مستمرون في العمل بالمنطقة فى انتظار اكتشافات جديدة قريبا".

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