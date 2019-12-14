حبس متهمين بالشروع في قتل شاب بحلوان 6 أشهر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة متهمين بالشروع في قتل شاب في حلوان، بالحبس 6 أشهر، والحبس عامين لشريكهما الثالث في الجريمة.



صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، وعضوية المستشارين طارق عبدالحافظ وشريف حسانين ومحمد بكر، وأمانة سر عمر عاشور ومعتز مدحت.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين "أحمد محمود"، و"محمد محمود" و"أحمد سعيد" أنهم بدائرة قسم حلوان شرعوا في قتل المجني عليه "حسام سمير" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدى عليه وأعدوا لذلك "كترا ومطواة وزجاجات فارغة وكوبا زجاجيا"، وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهم الثاني بطعنة بمنطقة الصدر، بينما تعدى المتهم الأول عليه بالزجاجات الفارغة على رأسه إلا أنه خاب أثر جريمتهم بتدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج.